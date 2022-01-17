Журналисты Bellingcat оспорили присвоение им статуса «иностранный агент» в России
- Автор:
- Олег Панфилович
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Соколовская Инна / УНИАН
Группа журналистов-расследователей Bellingcat подала апелляцию в суды России на решение о присвоении ей статуса «иностранный агент».
Об этом говорится в Twitter организации.
«Bellingcat подала официальную апелляцию в российские суды в связи с признанием нас «иностранными агентами». Наше включение в реестр иностранных агентов нарушает российское и международное право, дискриминационное и противоречит принципам свободы слова и здравому смыслу», — говорится в сообщении.
В следующих сообщениях Bellingcat отметили, что в случае, если российские суды не поддержат апелляции, организация обратится в Европейский суд по правам человека.
«Мы также будем поддерживать наших коллег из десятков независимых российских СМИ, несправедливо названных «иностранными агентами», — добавили в организации.
- 8 октября 2021 года Россия внесла проект журналистских расследований Bellingcat и еще два медиа в список СМИ, определенных как иностранные агенты.
- В 2017 году Госдума РФ приняла закон, который признает СМИ «иностранным агентом», если оно финансируется из-за рубежа. В список уже попали такие медиа, как «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», Meduza, The Insider (признан «нежелательным» ), «Проект» и другие. Эти СМИ часто пишут о коррупции в России, политических преследованиях и режиме Владимира Путина.