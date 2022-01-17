«Выступление с массовкой». В Офисе президента прокомментировали возвращение Порошенко в Украину
- Автор:
- Олег Панфилович
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Сергей Моргунов / «Бабель»
Поведение пятого президента Петра Порошенко по возвращении из заграничной поездки в страну свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам.
Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Если уже человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предполагает простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд — это вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в какое-то выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождается истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважения к базовым процессуальным правилам», — сказал Подоляк.
По его словам, действия Порошенко не имеют ничего общего с реальной политикой. «Вряд ли политики в западных государствах могут позволить себе такое поведение. И это поведение конкретного политика во многом объясняет причины, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов», — сказал советник главы Офиса президента.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он выехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. В 11:40 ему начали избирать меру пресечения по делу о торговле углем с оккупированных территорий.
- «Бабель» ведет текстовый стрим с места событий.