В Киеве зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра — 23 м/с
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- Костя Андрейковец
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Danny Lawson - PA Images / Contributor
В Киеве 14 января был зафиксирован рекорд скорости ветра, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
В указанный день максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что на 3 м/с выше предыдущего максимума, зафиксированного в 1966 году.
Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице пока еще не побит. Он держится с 20 марта 1881 года — тогда в Киеве фиксировали скорость ветра 25 м/с.
- 14 января почти по всей стране прошел шквальный ветер, который оборвал линии электропередач, сорвал крыши сотен домов и повалил деревья. Без света остались 1 418 населенных пунктов, а в Киеве из-за падения дерева на автомобиль погиб человек.
- На сегодня, 17 января, «желтый» уровень опасности сохраняется. На западе объявили «оранжевый» уровень опасности. Там ожидаются порывы ветра в 25—28 м/с.