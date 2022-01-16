В Кремле заявили, что НАТО совершает «вторжение в Украину». Поэтому Россия будет оставлять войска вдоль украинских границ
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Michael Parulava / Unsplash
В Кремле заявили, что это НАТО совершает постепенное «вторжение в Украину». Такая ситуация якобы угрожает европейской и российской безопасности, а потому Россия вынуждена принимать меры.
Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобное», — пояснил он.
Песков заявил, что в России это считают угрозой для них, а потому вынуждены принимать определенные меры. В частности, размещать свои войска вдоль украинских границ. Он подчеркнул, что это происходит на фоне «недружелюбной атмосферы».
«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации», — отметил Песков.
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО на переговорах 12 января отказало России в основных требованиях. Стороны договорились продолжить диалог, но РФ в это время накапливает войска у границ Украины.
- Генсек НАТО Столтенберг предупреждал, что переговоры с Россией на этой неделе полностью не разрешат кризис безопасности для Европы и Украины. Он надеется, что на этом этапе удастся запустить процесс предотвращения войны.