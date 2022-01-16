Боевики на Донбассе ранили украинского военного
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook
Боевики на Донбассе в течение суток один раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрела боец Вооруженных сил Украины получил ранения.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.
Обстрел произошел недалеко от населенного пункта Катериновка. Боевики открывали огонь с противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрела пострадал один украинский военный. Сейчас он находится под наблюдением медиков, его состояние – удовлетворительное.
- Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований России на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. По данным штаба ООС, за минувшие сутки на оккупированных территориях было выявлено 275 единиц военной техники боевиков РФ.
- Россия, вероятно, готовит вторжение в Украину. У границ собрано около 100 тысяч бойцов, а по данным западных СМИ их количество увеличат до 175 тысяч. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает в границу с Украиной боевые и транспортные вертолеты.