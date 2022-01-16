Боевики на Донбассе ранили украинского военного

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

Боевики на Донбассе в течение суток один раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрела боец Вооруженных сил Украины получил ранения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Обстрел произошел недалеко от населенного пункта Катериновка. Боевики открывали огонь с противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела пострадал один украинский военный. Сейчас он находится под наблюдением медиков, его состояние – удовлетворительное.