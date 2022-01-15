Во время протестов в Казахстане погибли 225 человек, из них 19 — силовики
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в ходе протестов в стране погибли 225 человек, из них 19 — силовики.
Об этом заявил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев, передает Tengrinews.kz.
В то же время в Минздраве уточнили, что 175 раненых умерли в больницах, еще 67 человек находятся в реанимации. Всего за медицинской помощью обратились 4 578 человек, из них 3 393 — это сотрудники силовых структур.
В изоляторы помещены 672 человека, из которых 446 казахов уже взяты под стражу. При этом 100 человек отпустили.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли против людей боевое оружие.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем.