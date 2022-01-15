Во время восхождения на Говерлу погиб человек, еще двое травмированы

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Пресс-служба ГСЧС

В Карпатах 15 января в 11:15 погиб человек, пытавшийся покорить самую высокую гору Украины — Говерлу. Еще двое туристов получили травмы при восхождении. Все туристы — жители города Южный, Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 13:30 спасателям удалось спустить с горы одного туриста, который травмировал ногу, сейчас они работают над спуском еще одного человека.

К погибшему направили правоохранителей для проведения следственных действий. Ею оказалась женщина 1965 года рождения. Что стало причиной смерти туриста и почему травмировались другие — пока неизвестно

К спасательной операции привлекли 28 человек и пять единиц техники.

Говерла — самая высокая вершина украинских Карпат и самая высокая точка Украины, ее высота составляет 2 061 метр над уровнем моря. Гора расположена в горном массиве Черногора на границе Яремчанского горсовета Ивано-Франковской области и Раховского района Закарпатской области, в 17 километрах от границы с Румынией.