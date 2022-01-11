Синоптики прогнозируют в Карпатах ежедневные снегопады и трескучие морозы

В Карпатах в ближайшие дни ожидаются ежедневные снегопады и трескучие морозы до -19 °С.

В Буковеле синоптики прогнозируют значительные и умеренные морозы — 12 и 13 января термометры покажут днем -7...-11 °С, ночью ртутные столбики опустятся до -16...-19 °С. С 14 января морозы станут умеренными: днем ожидается -4...-8 °С, ночью до -10...-11 °С. Солнце из-за плотных облаков, вероятно, выглянет только 12 и 15 января. Небольшой снег будет падать почти каждый день, но с разной интенсивностью. Ветер на этой неделе слабый или умеренный (не более 5,6 м/с). Высота снежного покрова на курорте колеблется от 50 см в нижней части склона до 70 см в верхней.

Тем временем Славское накрыли плотные тучи. Здесь ежедневно ожидается мелкий снег, а солнце будет лишь изредка пробиваться сквозь облака. Ближайшие ясные дни, по данным синоптиков, — 12 и 15 января. Средняя дневная температура достигнет здесь -3...-6 °С, ночью — умеренные морозы до -9...-12 °С. Ветер — до 5,2 м/с.