США подготовили 18 разных сценариев санкций на случай полномасштабного вторжения России на территорию Украины
- Автор:
- София Телишевская
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U.S. Embassy Moldova / Flickr
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times заявила, что Белый дом подготовил 18 санкционных сценариев реагирования на случай полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.
Она не сообщила детали этих сценариев, но подчеркнула, что «США с союзниками готовы быстро причинить России острую боль, если она пойдет на этот шаг».
По ее словам, санкции США и Европы в отношении России могут отличаться. Нуланд уверяет, что Белый дом склоняется к дипломатическому разрешению ситуации, поскольку стороны «услышали друг друга» и теперь для достижения конкретных, юридически обязывающих соглашений требуется больше времени.
«Мы надеемся и ожидаем, что Москва останется за столом переговоров и будет вести дискуссии по ряду вопросов, но выбор за Путиным», — подчеркнула Нуланд.
- Сейчас у границ Украины собрано около 100 тысяч военных России, по данным западных СМИ их численность увеличат до 175 тысяч. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает к границе с Украиной боевые и транспортные вертолеты. По данным CIT, Россия свозит на запад военную технику с баз всех четырех армий Восточного округа.
- Некоторые эксперты полагают, что сценарий захвата войсками РФ Киева или Харькова маловероятен. По оценкам Institute for the Study of War, для полноценной оккупации только Киева может потребоваться до 325 тысяч военнослужащих.
- По данным разведок и СМИ, вторжение может начаться между серединой января и серединой февраля.