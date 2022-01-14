Нидерланды не будут отправлять официальную делегацию на Олимпиаду в Пекин. С бойкотом это не связано
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Нидерланды не будут отправлять официальную делегацию на зимние Олимпийские игры, которые в феврале пройдут в Пекине.
Как сообщает NOS, с бойкотом это не связано.
Король Нидерландов и правительственная делегация решили отказаться от визита, поскольку нидерландские болельщики не смогут посетить Олимпиаду. Король Нидерландов ранее уже говорил, что не намерен ехать в Пекин из-за отсутствия болельщиков.
При этом NOS пишет, что отказ частично связан и с отсутствием консультаций с китайскими властями по правам человека в КНР.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.
- Ряд стран, среди которых США, Великобритания, Канада, Австралия, Литва, Северная Корея и другие, объявили играм бойкот из-за нарушений прав человека в китайской провинции Синьцзян. Китайцы считают это провокацией, а в МОК подчеркнули, что присутствие дипломатов не обязательно.