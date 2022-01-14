«Элемент гибридной войны». СБУ связывает волну «минирований» в Украине с Россией

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Служба безопасности Украины связала волну псеводминирований объектов инфраструктуры с Россией, заявив, что это распространенный инструмент гибридной агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба считает, что цель ложных сообщений — создать напряжение и панические настроения в обществе. СБУ призывает украинцев четко осознавать это и сохранять спокойствие.

«Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений [о минировании]», — добавляют в ведомстве.