«Элемент гибридной войны». СБУ связывает волну «минирований» в Украине с Россией
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- Костя Андрейковец
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Служба безопасности Украины связала волну псеводминирований объектов инфраструктуры с Россией, заявив, что это распространенный инструмент гибридной агрессии РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Спецслужба считает, что цель ложных сообщений — создать напряжение и панические настроения в обществе. СБУ призывает украинцев четко осознавать это и сохранять спокойствие.
«Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений [о минировании]», — добавляют в ведомстве.
- 7 января взрывчатку искали в 10 ТРЦ Киева и на вокзале, а 8 января — во всех ТРЦ столицы. 12 января правоохранители проверяли на наличие взрывчатки 600 объектов в девяти областях, а 13 января на более чем 200 объектах. В основном сообщалось о минировании ТРЦ, школ, вокзалов, аэропортов и метро.
- Ни на одном из объектов взрывчатку не нашли.