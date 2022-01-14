Исследование: Каждый десятый человек с коронавирусом может оставаться заразным после 10 дней карантина
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Matryx / Pixabay
Каждый десятый человек, больной коронавирусом, может быть заразен для окружающих через 10 дней карантина.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Эксетерского университета (Британия).
Исследователи проверили образцы 176 человек с коронавирусом с помощью специально адаптированного теста, который может определить, остается ли вирус активным.
По данным авторов исследования, новый тест отличается от ПЦР-теста, который проверяет наличие вирусных фрагментов и может определить, переболел ли человек недавно вирусом, но не может установить, является ли вирус активным.
В то же время новый тест дает положительный результат только тогда, когда вирус потенциально способен к дальнейшему заражению.
Как выяснилось, 13% людей через 10 дней после инфицирования могут быть заразны, некоторые сохраняют эту способность до 68 дней. Потенциально заразные больные не имеют каких-либо особых симптомов, что может представлять риск распространения COVID-19.
Ученые планируют провести масштабные исследования, чтобы получить больше информации о способности людей передавать вирус.
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