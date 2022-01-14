Разведка США: Россия подготовила операцию на Донбассе, чтобы получить повод для вторжения в Украину

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У администрации президента США Джо Байдена есть данные от американской разведки, которые указывают на то, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они «под чужим флагом» должны провести спецоперацию, которая даст повод РФ для масштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет CNN.

По данным разведки, указанная группа подготовлена к ведению боев в городских условиях и использованию взрывчатки. Вероятно, она должна совершить акт саботажа против российских боевиков «ДНР» или «ЛНР», а потом обвинить в этом Запад и Украину. Провокация ожидается за несколько недель до военного вторжения.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан намекнул на эти разведданные во время брифинга с журналистами в четверг, 13 января.

«У нашего разведывательное сообщества есть информация, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы видели этот план действий в 2014 году. Они снова готовят это, у нашей администрации будут дополнительные подробности, чтобы поделиться ими с прессой в течение следующих 24 часов. Мы рассматриваем это как потенциальное создание повода [для вторжения]», — говорил он.

О подготовке провокаций Россией сообщила и разведка Минобороны Украины. По ее данным, подразделения РФ и ее сателлитов уже получили соответствующие распоряжения. При этом провокации ожидаются в непризнанном Приднестровье — в населенном пункте Колбасна, где находятся силы оперативной группы войск РФ.