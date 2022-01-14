НАТО и ЕС осудили кибератаку на правительственные сайты Украины и пообещали помощь
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Videvo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил кибератаку на правительственные сайты Украины и заявил, что специалисты Альянса обмениваются информацией с украинскими коллегами о «текущей вредоносной кибердеятельности».
Об этом сообщается на сайте Альянса.
«Эксперты союзников в стране [Украине] тоже поддерживают украинские власти на местах. В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, что даст Украине доступ к платформе обмена информацией о вредоносных программах», — заявил генсек.
Ранее кибератаку осудил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявив, что Украина получит экстренную техническую помощь.
В то же время Центр стратегических коммуникаций считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной же считают недавнее поражение России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО.
«На российский след указывает и хронология распространения новости [в российских СМИ]. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были «сливные бачки» [alternatio.org, ria.ru, echo.msk.ru и life.ru]», — отмечают в Центре.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты некоторых министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и многие другие.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.
- МИД Польши осудил атаку. После этого в Польше зафиксировали масштабную утечку данных о вооружении польской армии, боеприпасах, запчастях для боевых машин и специализированном программном обеспечении.
- В конце декабря издание The New York Times предупреждало, что Россия готовит масштабные кибератаки на энергетическую систему и правительственные веб-ресурсы Украины. По данным газеты, США и Великобритания отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам. Эксперты в этом месяце отмечают сильную активизацию российских хакеров, которые могут быть связаны с Главным разведуправлением РФ.