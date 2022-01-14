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Молдова изменила правила въезда в страну и ввела ряд запретов

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

В Молдове ужесточили правила въезда в страну из-за распространения коронавируса. Теперь при пересечении границы необходимо предоставить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие COVID-19.

Соответствующее решение приняло правительство страны.

Нововведения вступят в силу 17 января, люди должны будут подавать один из следующих документов:

Те, у кого нет одного из этих документов, будут обязаны находиться на карантине 14 дней. Карантин можно будет прервать на седьмой день, если ПЦР- или экспресс-тест покажет негативный результат.

В то же время от карантина освобождаются:

Кроме того, отмечается, что в случае объявления в Кишиневе «красного» уровня опасности, вход в аэропорт будет разрешен только пассажирам.

Также в ресторанах городов «оранжевой» зоны необходимо будет предоставлять сертификат о вакцинации, а заполненными могут быть максимум 75% мест. В «красной» зоне заведения работать не будут. Попасть на свадьбу, крестины или другие праздничные мероприятия с участием более чем 25 человек в «зеленой» или «желтой» зоне можно будет только с ковид-сертификатом.