В Украине выявили более 10 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались 92 тысячи человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Украине за минувшие сутки, 13 января, выявили более 10 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 663 ребенка и 241 медик.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 1 656 человек, а 140 умерли от осложнений. В то же время 7 285 больных успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 193) и Львовской области (1 001).
В течение суток 92 тысячи украинцев вакцинировались от коронавируса. 32 тысячи получили первую дозу, 45 тысяч — вторую, а еще 14 тысяч — бустерную.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Будут вакцинировать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
- 12 января Национальная академия наук сообщила, что в Украине началась новая волна коронавируса.