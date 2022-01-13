ВОЗ: 90 стран мира не достигли показателя в 40% вакцинированного населения, 36 стран вообще вакцинировали менее 10%

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В ВОЗ заявили, что 90 стран мира не смогли достичь цели по вакцинации от коронавируса 40% своего населения. В то же время, 36 государств вообще вакцинировали менее 10% людей.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Некоторые ограничения поставок, с которыми мы столкнулись в прошлом году, сейчас начинают ослабевать, но мы еще должны пройти долгий путь, чтобы достичь нашей цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года. 90 стран до сих пор не достигли цели в 40%, а в 36 из этих стран было вакцинировано менее 10% населения», — пояснил он.

Также Гебрейесус рассказал, что в Африке более 85% населения не получили до сих пор ни одной дозы вакцины от коронавируса.