Переговоры России и НАТО: Москва видит целью Альянса сдерживание РФ и будет противостоять

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NATO / Website

По итогам заседания совета Россия — НАТО замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Альянс нацелен на сдерживание России, а процесс расширения НАТО на восток несет в себе риски, которым Москва намерена противостоять.

Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания.

Сдерживание России Грушко назвал главным предназначением Альянса, что якобы разрушающе действует на общеевропейскую безопасность.

Также он заявил, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, но в нем было много расхождений. Дипломат добавил, что на сегодняшний день у РФ и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки, но обе стороны понимают риски начала крупной войны в Европе.

Кроме этого Грушко заявил, что не считает вопрос о невступлении Украины в НАТО «свободой выбора». Москва видит в этом угрозу.

«Это серьезным образом ухудшает нашу безопасность, создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», — сказал дипломат, предупредив, что «дальнейшее скатывание ситуации» может привести к «самым тяжелым последствиям для европейской безопасности».

Москва при этом учла предложение НАТО о восстановлении работы миссий в Москве и Брюсселе. Ответа российская сторона пока не дала.