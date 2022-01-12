Национальная полиция: В Украине за день «заминировали» 600 объектов в девяти областях

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В Украине за день 12 января поступило девять сообщений о заминировании 600 объектов в девяти областях. Об этом «Суспільному» сообщили в Нацполиции, а подробности в эфире телеканала «Рада» 12 января рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Всего с начала 2022 года полиция получила 155 уведомлений о минировании. Автороа десяти из них правоохранители установили.

По словам Клименко, только на новогодние праздники было 132 сообщения о минировании. Сейчас правоохранители разбираются, кто стоит за этими сообщениями. В целом у людей разные мотивы — так, например, кто-то был в состоянии алкогольного опьянения. Также часть сообщений поступает с оккупированных территорий Донбасса. Подростки этим балуются в 10% случаев.

12 января Национальная полиция в девяти областях (в частности, в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Киеве) получила девять сообщений о заминировании. Так, например, в Днепре около 11 утра силовикам на почту поступило сообщение о заминировании всех школ. В Киеве же миновали аэропорты «Киев» и «Борисполь», а также несколько ТРЦ и станции метро. Взрывчатки нигде не нашли.