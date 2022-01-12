США ввели санкции против пяти северокорейцев — на фоне недавних запусков баллистических ракет
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Yonhap
Министерство финансов США 12 января ввело санкции против пяти человек, причастных к закупке товаров для программ Северной Кореи, которые связаны с оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами.
В санкционном списке:
- Чхве Мэн Хен, гражданин КНДР, проживающий в России;
- Сим Кван Сок, главный представитель в Китае, занимавшийся закупкой стальных сплавов;
- Ким Сон Хун, представитель из Китая, занимавшийся закупкой программного обеспечения и химикатов;
- Кан Чол Хак, представитель в Китае, покупавший товары у китайских компаний;
- Пэн Кванг Чол, заместитель представителя компании, которую, вероятно, Северная Корея использует для прикрытия.
В санкционном списке также гражданин России Роман Алар и российская компания «Парсек» — она разрабатывает устройства в области безопасности и идентификации объектов.
Штаты заявляют, что следят за шестью запусками баллистических ракет КНДР с сентября 2021 года, каждый из которых нарушил несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Последний запуск состоялся накануне введения санкций — вечером 11 января.
«Последние запуски ракет Северной Кореи являются еще одним свидетельством того, что она продолжает развивать запрещенные программы, несмотря на призывы международного сообщества к дипломатии и денуклеаризации», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.
В результате санкций все имущество указанных людей компании, которое находится в США, должно быть заблокировано. Кроме того, американцам и американским компаниям запрещены какие-либо операции и транзакции с ними.
- Северная Корея два дня подряд — 11 и 12 января — запускала в Восточном море баллистические ракеты. О первом запуске мало информации, а во время второго боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров.
- В начале года Ким Чен Ын заявил, что значительно укрепит армию. Это может свидетельствовать о новом этапе развития ракетной программы страны. 5 января КНДР испытала гиперзвуковую ракету. Перед этим она запустила новую баллистическую ракету с подводной лодки.