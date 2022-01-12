В комиссии по избранию главы САП назвали конкурс «практически завершенным». Но там ждут документы от Офиса генпрокурора

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В комиссии по избранию главы САП объяснили очередную задержку по определению победителя. Там отметили, что ждут документы от Офиса генерального прокурора.

Об этом говорится в обращении главы комиссии Екатерины Коваль на ее странице в Facebook.

«Конкурс на занятие должностей заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной прокуратуры, его заместителя и начальника отдела этой прокуратуры практически завершен. Как показало его проведение, лучшие кандидаты владеют отличными знаниями законодательства, высоким уровнем общих способностей и навыков, отвечают критерию добродетели и профессиональной компетентности», — пояснила она.

По ее словам, сейчас комиссия ожидает подтверждения, что кандидаты прошли спецпроверку — то есть отвечают требованиям законов о люстрации и «О предотвращении коррупции», а также имеют доступ к государственной тайне. Для подтверждения этих данных 23 декабря комиссия направила письмо в Офис генпрокурора.

«Без подтверждения, то есть не соблюдая требования Закона Украины «О прокуратуре», представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон!» — заявила Коваль.

Также она подчеркнула, что сама комиссия никаких повторных спецпроверок не назначала и не имеет на это права.