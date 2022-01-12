Минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 тысяч гривен. В марте проведут индексацию

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В 2022 году в Украине повысят пенсии для многих категорий лиц.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Минимальная пенсия для людей старше 70 лет со стажем 30—35 лет поднимется до 3 000 гривен. Увеличение выплат будет поэтапным. С марта начнут проводить индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Программу доплат расширят на украинцев старше 70 лет.

Также будут произведены перерасчеты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Кроме этого, продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты.