В зоне ООС погиб украинский военный — оккупанты стреляли возле Новотошковского
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- София Телишевская
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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook
На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил — он получил ранение, несовместимое с жизнью. За прошедшие сутки, 11 января, оккупанты один раз нарушили «тишину».
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются прежними.
- 22 декабря 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.