Япония продлила запрет въезда для иностранцев до конца февраля

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Япония решила продлить жесткие карантинные ограничения на въезд в страну, чтобы предотвратить распространение варианта коронавируса «Омикрон», до конца февраля.

Об этом заявил премьер-министр Фумио Кишида 11 января, цитирует Reuters.

Отметим, усиленный карантин предусматривает запрет на въезд в страну для всех иностранцев, включая студентов и иностранных членов семей граждан Японии или постоянных жителей, за исключением особых обстоятельств. В таком случае люди должны провести до шести дней на самоизоляции в отеле, после чего находиться на домашнем карантине.

«Мы сохраним текущую структуру мер до конца февраля… принимая необходимые меры с точки зрения гуманитарных и национальных интересов», — подчеркнул он.

Эти меры вызвали протесты и петиции, призывающие к переменам, в частности сократить количество случаев разлучения членов семей. В правительстве заявили, что могут ввести некоторые исключения.

В то же время в Японии собираются начать вакцинацию детей в возрасте до 12 лет.

«Благодаря самым жестким пограничным правилам в странах G7 мы смогли свести распространение «Омикрона» к минимальному уровню, что дало нам время подготовиться к борьбе с инфекцией внутри страны», — сказал Кишида.