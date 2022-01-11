Весной Минздрав позволит вакцинировать против коронавируса детей от 5 лет
- Автор:
- София Телишевская
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Westend61 / Getty Images
Министерство здравоохранения Украины готовится весной разрешить вакцинацию детей старше 5 лет.
Об этом в интервью BBC Украина рассказал главный санврач Игорь Кузин.
«Опыт других стран, где уже проводят прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от коронавируса предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний», – отметил санврач.
Он отметил, что европейский регулятор еще не выдавал рекомендаций по прививке детей от 5 лет, но Минздрав планирует уже в апреле рассмотреть этот вопрос.
Сейчас в Украине разрешена вакцинация детей от 12 лет и уже 140 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет прошли прививку препаратом Pfizer.
По словам Кузина, частота неблагоприятных случаев после иммунизации детей не больше, чем среди взрослых, то есть ничего необычного не зарегистрировано.
«Если у ребенка сопутствующие заболевания — онко, астма, сердечно-сосудистые, то я бы советовал провести прививку. Ибо течение коронавируса у такого ребенка может быть тяжелым. Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы», — резюмировал врач.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в «Дії» примерно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.