Протесты в Казахстане: силовики задержали почти 10 тысяч людей, а президент объявил о скором выводе войск ОДКБ
- Автор:
- Костя Андрейковец
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По состоянию на утро 11 января в Казахстане за девять дней протестов задержали 9 900 участников митингов и демонстраций, сообщила пресс-служба МВД. Ведомство до сих пор не предоставило официальных данных по количеству погибших людей.
По стране продолжаются операции силовиков по задержанию людей, но, как уверяют власти, они на завершительном этапе. Президент Касим-Жомарт Токаев заявил, что порядок в стране полностью восстановлен, а угрозы безопасности предотвращены.
Он вновь назвал произошедшее попыткой «государственного переворота», которая «координировалась из одного центра».
Кроме этого, президент Токаев объявил о поэтапном выводе войск ОДКБ, который начнется через два дня. Он подчеркнул, что основная «миссия миротворческих сил успешно завершена» и вывод займет не более 10 дней.
В Казахстане от ОДКБ находятся 2 030 военных и 250 единиц техники.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. По началу в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли боевое оружие против людей.
- Точное количество погибших за время протестов до сих пор остается неизвестным. Власти сообщали о гибели 16 силовиков и двух военных, а также 26 «вооруженных людей». Детский омбудсмен сообщала о гибели минимум трех детей. 9 января курируемый правительством Telegram-канал выдал информацию о гибели 164 человек, но Министерство здравоохранения опровергло эту информацию.