Протесты в Казахстане: силовики задержали почти 10 тысяч людей, а президент объявил о скором выводе войск ОДКБ

Новости

По состоянию на утро 11 января в Казахстане за девять дней протестов задержали 9 900 участников митингов и демонстраций, сообщила пресс-служба МВД. Ведомство до сих пор не предоставило официальных данных по количеству погибших людей.

По стране продолжаются операции силовиков по задержанию людей, но, как уверяют власти, они на завершительном этапе. Президент Касим-Жомарт Токаев заявил, что порядок в стране полностью восстановлен, а угрозы безопасности предотвращены.

Он вновь назвал произошедшее попыткой «государственного переворота», которая «координировалась из одного центра».

Кроме этого, президент Токаев объявил о поэтапном выводе войск ОДКБ, который начнется через два дня. Он подчеркнул, что основная «миссия миротворческих сил успешно завершена» и вывод займет не более 10 дней.

В Казахстане от ОДКБ находятся 2 030 военных и 250 единиц техники.