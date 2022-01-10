Перенесенная простуда может увеличить защиту от коронавируса — исследование
- Автор:
- София Телишевская
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Dominik Martin / Unsplash
Природный иммунитет от обычной простуды может обеспечить определенную защиту от коронавируса, поскольку в организме увеличивается количество Т-клеток.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications, пишет BBC.
Ученые Имперского колледжа Лондона в 2020 году приступили к исследованию, в котором приняли участие 52 семьи. Ученые пытались изучить связь между иммунитетом и течением болезни.
Они пришли к выводу, что Т-клетки, формируемые во время обычной простуды, становятся частью иммунитета и против коронавируса. Когда простуда проходит, некоторые Т-клетки остаются в организме как «банк памяти», чтобы дать отпор новому вирусу.
Однако ученые признают, что Т-клетки нацелены на внутренние белки вируса, которые не испытывают сильные изменения, а коронавирус как известно, мутирует довольно быстро, поэтому медики рекомендуют все же вакцинироваться, чтобы уберечь себя от болезни.
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