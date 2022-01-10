Авторы сериала «Эмили в Париже» анонсировали еще два сезона

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Stefanie Keenan / Contributor / Getty Images

Авторы сериала «Эмили в Париже», который выходит на платформе Netflix, анонсировали третий и четвертый сезоны.

Об этом сообщили в официальном аккаунте сериала в Instagram в понедельник, 10 января.

Первый сезон сериала «Эмили в Париже» вышел в 2019 году. Комедийно-драматический сериал Netflix создал сценарист сериала «Секс и город» Даррен Старр. Лента сразу стала одной из самых популярных на Netflix, но ее много критиковали за стереотипное изображение французов.

Второй сезон вышел 22 декабря 2021 года, однако и его критиковали из-за стереотипов — на этот раз в отношении украинок. В сериале показали героиню Петру из Киева, которая по сюжету приехала в Париж, где на курсах французского познакомилась с главной героиней Эмили. Девушки отправились вместе на прогулку, чтобы попрактиковаться во французском, и тогда Петра сказала: «Люблю все бесплатное», а потом вынесла вещи из магазина, не заплатив за них. Эмили пристыдила украинку за этот поступок и сказала вернуть одежду в магазин. На что Петра ответила по-украински: «Ти шо здуріла? Я не можу такого зробити, мене ж за це депортують».

На такое изображение украинок отреагировал министр культуры Александр Ткаченко и обратился к Netflix. Его возмутило, что таким образом сериал формирует искаженный образ украинок, которые «воруют, хотят получить все даром и боятся депортации». В Netflix ему «дипломатично ответили»: поблагодарили за обратную связь, заявили, что услышали об озабоченности украинских зрителей изображением украинки, и договорились, что в 2022 году будут контактировать, чтобы предотвратить подобные случаи.