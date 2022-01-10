Глава Pfizer заявил, что вакцина от штамма «Омикрон» появится в марте

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина от штамма коронавируса «Омикрон» будет готова в марте.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Мы уже начинаем производство некоторого количества на свой риск», — заявил Бурла.

Он добавил, что вакцина также будет нацелена на другие циркулирующие штаммы. «Мы надеемся, что создадим что-то, что обеспечит лучшую защиту, особенно от заражения, потому что защита от госпитализаций и тяжелых заболеваний — это есть прямо сейчас, с текущими вакцинами», — сказал глава Pfizer.