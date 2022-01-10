В Италии усиливают ограничения для невакцинированных. В общественные учреждения не будут пускать даже с отрицательным тестом

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В Италии ужесточены карантинные ограничения для невакцинированных. Даже отрицательный тест на коронавирус больше не позволит посещать общественные заведения и ездить в транспорте.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Новые правила вступили в силу с 10 января. Теперь для походов в ресторан, поселения в отель, поездки в транспорте или на горнолыжные курорты нужно иметь сертификат о вакцинации или выздоровлении. Отрицательный результат теста на коронавирус больше не подходит.

Также ввели новые правила для игроков командных видов спорта — все они должны быть вакцинированы для допуска к соревнованиям.

Действующие сертификаты других стран-членов ЕС, а также государств, которые присоединились к общей европейской системе, также будут действовать и в Италии.