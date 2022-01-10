Несовершеннолетние, которые вакцинировались, получат тысячу гривен. Зеленский поручил разработать программу

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать механизм выплаты тысячи гривен за вакцинацию для несовершеннолетних. Речь идет об украинцах, которые в возрасте от 12 до 18 лет получили прививку против коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Теперь правительство должно наладить механизм выплаты денег для подростков, прошедших полный курс вакцинации.

Сейчас помощь выплачивают восемь банков-партнеров и еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе.

За три недели действия программы граждане получили почти 6,4 миллиарда гривен, из которых миллиард уже потратили. С 11 января Альфа-Банк и monobank начнут выдавать пластиковые карточки «Поддержка».

Программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором этапе (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачиваться на руки (но над этим механизмом еще работают).