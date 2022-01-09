В Украине за сутки выявили почти 3 тысячи новых COVID-больных. Вакцинировали 27 тысяч людей

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В Украине за прошедшие сутки (8 января) выявили 2 810 новых больных COVID-19, из которых 163 ребенка и 33 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 840 людей. Умерли 75 пациентов, а выздоровели — 2 818.

Вакцинировали 26 950 человек. Первую дозу получили 7 018 людей, а вторую — 17 425. Бустерную дозу вкололи 2 193 украинцам.

Министерство здравоохранения