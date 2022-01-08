Синоптики объявили штормовое предупреждение на 9 января. В Киев из-за снегопада утром не будут пускать грузовики

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Дивеев Сергей / УНИАН

В воскресенье, 9 января, синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды, во всех областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, на всей территории страны на дорогах будет гололедица. Значительный мокрый снег, который будет налипать на поверхности, прогнозируется в Киевской (утром и днем), Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях (ночью).

По прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова составит 4—10 см.

В остальных регионах будут идти мокрый снег и дождь, ветер юго-восточный 5—10 м/с. Температура ночью -1...-6 °С, в восточных областях -7...-12 °С, днем от -2° до +3 °С, в южной части +4...+9 °С. В Киевской области ночью -2...-4 °С, днем около нуля.

В Укргидрометцентре предупредили, что непогода может негативно повлиять на движение транспорта.

В Киевской городской государственной администрации из-за прогнозируемого снегопада предупредили, что с 07:00 до 10:00 воскресенья, 9 января, въезд крупногабаритного транспорта в город будет запрещен.

Как пояснили в КГГА, запрет будет действовать, чтобы уменьшить количество пробок и создать беспрепятственные условия для работы снегоуборочной техники.

Городские власти призвали водителей по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. В КГГА заявили, что автомобили, которые будут мешать работе спецтехники, могут быть эвакуированы.