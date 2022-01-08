Ученые обнаружили воду в образцах лунной почвы
- Автор:
- София Телишевская
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Mike Petrucci / Unsplash
Ученые из Китая нашли воду в образцах лунного грунта, доставленных на Землю миссией ChangʼE-5 в декабре 2020 года.
Об этом говорится в статье исследователей, опубликованной в научном журнале Science Advances.
«По нашим подсчетам, в образцах лунного грунта содержится 120 миллионных частиц воды, большей частью появившейся в нем благодаря солнечному ветру», — отмечают ученые.
Эти образцы грунта массой 1,731 кг собрали 1 декабря 2020 года в северной части Океана Бурь.
Миссия ChangʼE-5 была запущена на Луну 23 ноября 2020 года. Это первая китайская миссия, доставляющая образцы с Луны.
- Группа геофизиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовала результаты сейсмических исследований подповерхностных слоев Марса. Итоговая модель строения подповерхностных слоев выглядит следующим образом. Под станцией залегает слой песчаного реголита (толщиной примерно три метра), который затем переходит в 15-метровый слой крупнозернистой брекчии, образованной в результате падений метеоритов. Затем идет слой амазонийских (возрастом 1,7 миллиарда лет) базальтов, который, начиная с глубины около 30 метров, переходит в промежуточный слой толщиной 30—40 метров, состоящий, предположительно, из осадочных пород. После этого идет слой амазонийских и гесперийских (возрастом 3,6 миллиарда лет) базальтов, вплоть до глубины 175 метров. Еще глубже залегают, скорее всего, осадочные горные породы. Данные SEIS уже позволили ученым примерно понять, где пролегают основные границы раздела слоев Марса и каков размер его ядра.