Протесты в Казахстане: бизнес оценил ущерб в $198 миллионов, силовики почти разогнали митинги в Алматы

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В большинстве городов Казахстана силовики и военные взяли под контроль ситуацию. Одиночные стычки и «зачистка» улиц от демонстрантов продолжается в Алматы. В других городах митингующие собираются группами до тысячи человек, игнорируя комендантский час, но стычек пока нет.

Об этом сообщают «Радио Азаттык», Informburo.kz и ряд других местных СМИ.

В МВД заявили, что на 21:00 (по киевскому времени) в стране задержали 3 811 человек. Силовики убили 26 якобы «террористов». Среди полицейских и военных погибшими числятся 18 человек.

При этом СМИ сообщают, что убитых среди митингующих минимум 50 человек, но точной информации до сих пор нет. Раненых с обеих сторон— более двух тысяч.

В оцеплении городов и аэропорта Алматы уже задействовали прибывшие российские и беларусские войска сил ОДКБ. Выгрузку заканчивают войска Кыргызстана. На подходе военнослужащие Таджикистана.

Продолжают поступать сообщения о мародерстве. Казахская Национальная палата предпринимателей оценила ущерб бизнесу от беспорядков, мародеров и простоя в около 87,2 миллиарда тенге ($198 миллионов), основная часть этой суммы (85,8 миллиарда тенге) приходится на Алматы. По состоянию на вечер 7 января пострадал 1 021 объект.

Местные журналисты и паблики утверждают, что за мародерами могут стоять правительственные силы либо кто-то из эшелонов власти. Это позволяет дискредитировать все протестное движение и вселить в силовиков уверенность в их «правом деле».