Протесты в Казахстане: бизнес оценил ущерб в $198 миллионов, силовики почти разогнали митинги в Алматы
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В большинстве городов Казахстана силовики и военные взяли под контроль ситуацию. Одиночные стычки и «зачистка» улиц от демонстрантов продолжается в Алматы. В других городах митингующие собираются группами до тысячи человек, игнорируя комендантский час, но стычек пока нет.
Об этом сообщают «Радио Азаттык», Informburo.kz и ряд других местных СМИ.
В МВД заявили, что на 21:00 (по киевскому времени) в стране задержали 3 811 человек. Силовики убили 26 якобы «террористов». Среди полицейских и военных погибшими числятся 18 человек.
При этом СМИ сообщают, что убитых среди митингующих минимум 50 человек, но точной информации до сих пор нет. Раненых с обеих сторон— более двух тысяч.
В оцеплении городов и аэропорта Алматы уже задействовали прибывшие российские и беларусские войска сил ОДКБ. Выгрузку заканчивают войска Кыргызстана. На подходе военнослужащие Таджикистана.
Продолжают поступать сообщения о мародерстве. Казахская Национальная палата предпринимателей оценила ущерб бизнесу от беспорядков, мародеров и простоя в около 87,2 миллиарда тенге ($198 миллионов), основная часть этой суммы (85,8 миллиарда тенге) приходится на Алматы. По состоянию на вечер 7 января пострадал 1 021 объект.
Местные журналисты и паблики утверждают, что за мародерами могут стоять правительственные силы либо кто-то из эшелонов власти. Это позволяет дискредитировать все протестное движение и вселить в силовиков уверенность в их «правом деле».
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались стычки с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь войск стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили против митингующих оружие, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.