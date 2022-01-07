Биткоин упал в цене до самого низкого за последние месяцы уровня
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Tezos / Unsplash
Цены на криптовалюту Bitcoin упали до самого низкого за последние несколько месяцев уровня. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk, а детали пишет Bloomberg.
Криптовалюта с начала недели подешевела с $47 тысяч до $42 тысяч за единицу. В последний раз биткоин столько стоил 26 сентября, а в ноябре подорожал до более чем $67 тысяч.
Падение в цене происходит после того, как Федеральная резервная система США обнародовала протоколы декабрьского заседания, где отметили готовность ФРС повысить базовую процентную ставку раньше и быстрее, чем ожидалось.
Кроме этого, соучредитель поставщика продуктов и услуг цифрового финансирования JST Capital Тодд Моракис отметил, что цена биткоина может падать и на фоне протестов в Казахстане, где отключали интернет. Дело в том, что Казахстан — вторая страна в мире по «добыче» биткоина.
- Биткоин обвалился в июне, когда его цена опустилась до $30 тысяч. В октябре начался новый рост.
- Аналитики JPMorgan Chase прогнозировали, что цена биткоина в долгосрочной перспективе может превысить $146 тысяч долларов. Рынок криптовалют стал «более зрелым», поскольку на него пришло много крупных инвесторов.