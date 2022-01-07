Биткоин упал в цене до самого низкого за последние месяцы уровня

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Цены на криптовалюту Bitcoin упали до самого низкого за последние несколько месяцев уровня. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk, а детали пишет Bloomberg.

Криптовалюта с начала недели подешевела с $47 тысяч до $42 тысяч за единицу. В последний раз биткоин столько стоил 26 сентября, а в ноябре подорожал до более чем $67 тысяч.

Как менялась цена на биткоин в период с 7 января 2021 года по 7 января 2022 года. Coindesk

Падение в цене происходит после того, как Федеральная резервная система США обнародовала протоколы декабрьского заседания, где отметили готовность ФРС повысить базовую процентную ставку раньше и быстрее, чем ожидалось.

Кроме этого, соучредитель поставщика продуктов и услуг цифрового финансирования JST Capital Тодд Моракис отметил, что цена биткоина может падать и на фоне протестов в Казахстане, где отключали интернет. Дело в том, что Казахстан — вторая страна в мире по «добыче» биткоина.