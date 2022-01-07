В Украине за сутки выявили более 7 тысяч больных ковидом, вакцинировали от него 71 тысячу человек
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Volodymyr Hryshchenko / Unsplash
В Украине за сутки 6 января выявили 7 177 новых случаев коронавируса, вакцинировали от него 71 841 человека.
Об этом утром 7 января сообщает Министерство здравоохранения.
Также за минувшие сутки от ковида умерли 192 человека, еще 1 866 госпитализировали. Всего с начала пандемии и по состоянию на 7 января в Украине выявили 3 696 468 случаев коронавируса, умерли от него 97 088 человек.
Что касается вакцинации, за сутки 6 января сделали 71 841 прививку, а с начала кампании полностью вакцинировали 13 950 698 человек (44,9% взрослого населения Украины получили две дозы).
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в «Дії» примерно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.