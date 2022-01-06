Торговые сети Казахстана оценили ущерб от мародеров в $57 млн
- Автор:
- Костя Андрейковец
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t.me / RESSENTIMENT
Союз торговых сетей Казахстана предварительно оценил ущерб от мародеров в 25 миллиардов тенге (около $57 миллионов).
Об этом передает «Настоящее время».
Ритейлеры оценили свой предварительный ущерб за последние три дня, но уверены, что он будет расти.
Пока точно известно, что в Алматы и других регионах Казахстана пострадали 23 магазина Magnum (12 из них разграблены), 14 магазинов бытовой техники «Технодом» в Алматы и Талдыкоргане, ограблены 11 магазинов Sulpak в Алматы и 7 магазинов Alser (там же).
В Уральске, Алматы и Шымкенте пострадали до 25 магазинов сети «Спортмастер» и Ostin. В Алматы также пострадали 8 магазинов косметики Mon Amie, «Интертоп», «Эврика» и 11 магазинов Kimex-Gracie.
Самые крупные потери понесла сеть Magnum — ее ущерб оценен минимум в 8,5 млрд тенге ($19,5 млн).
Местные СМИ сообщают о единичных случая мародерства и сейчас. Демонстранты и митингующие пытаются организовать отряды самообороны для защиты имущества. Некоторые из активистов утверждают, что мародеров может использовать власть, чтобы дискредитировать весь протест.
- В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, которые изначально были вызваны повышением стоимости топлива в 2—2,5 раза. Уже 4 января протесты начались по всей стране и переросли в восстание против правящего режима. Демонстранты требуют отправить правительство в отставку.
- С 4 января в стране начались стычки с силовиками и попытки захвата админзданий, а президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь Организации Договора по коллективной безопасности.
- С 6 января в Алматы началась так называемая антитеррористическая операция — силовики и военные с оружием в руках начали зачистку города от групп демонстрантов. Также в страну прибыли российские военные, на подходе войска Беларуси.