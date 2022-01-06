Торговые сети Казахстана оценили ущерб от мародеров в $57 млн

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t.me / RESSENTIMENT

Союз торговых сетей Казахстана предварительно оценил ущерб от мародеров в 25 миллиардов тенге (около $57 миллионов).

Об этом передает «Настоящее время».

Ритейлеры оценили свой предварительный ущерб за последние три дня, но уверены, что он будет расти.

Пока точно известно, что в Алматы и других регионах Казахстана пострадали 23 магазина Magnum (12 из них разграблены), 14 магазинов бытовой техники «Технодом» в Алматы и Талдыкоргане, ограблены 11 магазинов Sulpak в Алматы и 7 магазинов Alser (там же).

В Уральске, Алматы и Шымкенте пострадали до 25 магазинов сети «Спортмастер» и Ostin. В Алматы также пострадали 8 магазинов косметики Mon Amie, «Интертоп», «Эврика» и 11 магазинов Kimex-Gracie.

Самые крупные потери понесла сеть Magnum — ее ущерб оценен минимум в 8,5 млрд тенге ($19,5 млн).

Местные СМИ сообщают о единичных случая мародерства и сейчас. Демонстранты и митингующие пытаются организовать отряды самообороны для защиты имущества. Некоторые из активистов утверждают, что мародеров может использовать власть, чтобы дискредитировать весь протест.