В Раде прогнозируют принятие в 2022 году закона о легализации медицинского каннабиса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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gjbmiller / Pixabay
В Верховной Раде планируют в 2022 году принять закон о легализации медицинского каннабиса. Документ готовит Кабинет министров.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в интервью Укринформу.
«Уже обнародован на обсуждение правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса… Этот документ будет зарегистрирован. Он зайдет к нам на комитет. Я надеюсь, что депутаты комитета поддержат его», — сказал нардеп.
По его словам, новый законопроект отличается от предыдущего усилением контроля Нацполиции за оборотом конопли. Также в документе будет четко определено, что такое медицинский каннабис и как его будут импортировать.
Радуцкий подчеркнул, что этот законопроект необходим и даст доступ к лекарствам двум миллионам украинцев.
«Опять-таки в обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе», — подчеркнул он.
- Законопроекты о легализации медицинского каннабиса регистрировали в Раде в 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. Вопрос об использовании марихуаны для лечения тяжелобольных людей обсуждается в Украине не первый год. Активисты регулярно выходят на «Конопляный марш», а некоторые пациенты в Украине судятся за право лечиться каннабисом.
- 13 июля 2021 года Рада не проголосовала за легализацию каннабиса для медицинских и научных целей.