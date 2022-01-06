В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд: 5 января было самым теплым за более чем 140 лет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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JillWellington / Pixabay
В Киеве 5 января впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5 °С.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.
По данным наблюдений, предыдущий рекорд был установлен в 1961 году — +5,8 °С.
Также в обсерватории отметили, что климатическая норма в настоящее время превышена на 9,1 градуса, что соответствует погоде в начале апреля.
Кроме того, метеорологи зафиксировали еще один температурный рекорд 5 января — максимальная температура в столице поднялась до +10,7 °С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1925 году на 2,3 градуса.
В целом, с начала января в Киеве зарегистрировали уже четвертый температурный рекорд.
- Напомним, сутки 3 января стали самыми теплыми в Киеве за 123 года. Кроме того, впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха в столице составила +4,3 °C.
- Вообще 2021 год стал одним из двадцати самых теплых и сухих за последние более 100 лет.
- В ночь с 31 декабря на 1 января Европа встретила аномально теплый Новый год — температура воздуха в некоторых странах достигла фиксируемых весной показателей. Неподалеку от Мадрида в Сеговии было +22,7 °С, а в соседней Авиле +20,2 °C. Такая температура стала абсолютным рекордом с начала ведения наблюдений.