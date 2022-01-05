Переболевший коронавирусом и вакцинированный тремя дозами президент Польши Анджей Дуда снова инфицировался COVID-19

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Piotr Drabik / Flickr

Президент Польши Анджей Дуда второй раз заразился коронавирусом после бустерной прививки.

Об этом сообщил глава его администрации Павел Шрот на своей странице в Twitter.

«Президент Анджей Дуда получил положительный результат COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, ему постоянно оказывается медицинская помощь», — написал он.

Также Шрот отметил, что Дуда получил две дозы вакцины в апреле и июне прошлого года, а 17 декабря — третью бустерную дозу.

Сейчас президент находится на изоляции.

Напомним, впервые Дуда заболел коронавирусом в октябре 2020 года.