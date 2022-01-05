В Украине за сутки выявили 4,5 тысячи новых больных коронавирусом
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Мусиенко Владислав / УНИАН
В Украине за минувшие сутки, 4 января, зафиксировали 4 571 новый подтвержденный случай коронавируса (из них 210 детей).
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
За сутки госпитализировали 1 366 больных, летальных случаев — 273, выздоровели 8 439 пациентов.
С начала пандемии в Украине заболели 3 682 659 человек, выздоровели 3 491 793 больных, летальных случаев — 96 709.
Также в Минздраве сообщили, что за сутки вакцинировали 102 478 человек против COVID-19: первую дозу получили 26 502 человека, вторую — 73 536 человек, дополнительную дозу — 597 человек, бустерную дозу — 1 843 человека.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 748 324 человека, из них получили первую дозу 14 748 322 человека, две дозы — 13 835 698 человек, дополнительную дозу — 4 756 человек, бустерную дозу — 7 556 человек.
- Украина разрешила бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет — независимо от того, каким препаратом они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.