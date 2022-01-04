СМИ сообщили об отзыве ходатайства об аресте Порошенко. У экс-президента сомневаются, а ГБР опровергает
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- Олег Панфилович
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Государственное бюро расследований опровергло информацию СМИ об отзыве следователями ходатайства об аресте пятого президента Петра Порошенко по делу о государственной измене.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Государственное бюро расследований отмечает, что обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователем ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности», — заявили в бюро.
Там подчеркнули, что «упомянутые процессуальные решения не принимались». Также в бюро напомнили, что Порошенко подозревают в совершении госизмены, а о подозрении ему сообщили 20 декабря.
В видеокомментарии, который адвокат Порошенко Игорь Головань предоставил «Бабелю», он заявил, что знает об упомянутом судебном решении, но предположил, что оно может не касаться Порошенко.
«Единственное, что мы знаем, что в реестре действительно есть определение судьи Соколова о том, что в том же производстве отозвано относительно определенного ЛИЦА_1 ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей... Речь идет о том, что, скорее всего, это определение не касается Петра Алексеевича», — заявил адвокат.
Вместе с тем Головань подчеркнул, что правоохранительные органы до сих пор не признали существование ходатайств о задержании и аресте экс-президента. «Каких-либо решений, которые касались бы Петра Алексеевича [по делу о госизмене], в [судебном] реестре до сих пор нет», — подчеркнул адвокат.
О чем идет речь?
Издание «Украинская правда» со ссылкой на решение Печерского районного суда сообщило, что суд получил ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР Максима Дзвоныка о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Но до начала рассмотрения следователь подал заявление о возвращении ходатайства «для доработки».
Отмечается, что судья, изучив материалы производства и заявление прокурора о возвращении ходатайства, пришел к выводу, что уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает возвращение ходатайства по заявлению следователя или прокурора.
В то же время он решил исходить из принципа диспозитивности уголовного производства и 29 декабря решил вернуть ходатайство.
- 23 декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля с оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, он уехал из страны с рабочими визитами. 21 декабря он сообщил, что вернется в Украину в первой половине января.
- 24 декабря Офис генерального прокурора ходатайствовал об аресте нардепа Петра Порошенко по делу о государственной измене. В качестве альтернативы аресту там предлагают назначить залог — миллиард гривен.