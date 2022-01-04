Минздрав обнародовал схемы смешанной вакцинации от коронавируса. Какие препараты можно совмещать?
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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Немеш Янош / УНИАН
Министерство здравоохранения изменило смешанные схемы вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Вакцину CoronaVac можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Pfizer/BioNTech). При этом после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca.
Согласно решению Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), возможны следующие схемы использования различных вакцин:
- первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);
- первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna)
- первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)
Интервал между дозами для всех схем — 28 дней. Такие же схемы можно применять для дополнительной и бустерной дозы.
Также группа рекомендовала женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, использовать для второй дозы вакцину, созданную на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами — 28 дней.
- Украина разрешила бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет — независимо от того, каким препаратом они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.