Минздрав обнародовал схемы смешанной вакцинации от коронавируса. Какие препараты можно совмещать?

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Немеш Янош / УНИАН

Министерство здравоохранения изменило смешанные схемы вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцину CoronaVac можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Pfizer/BioNTech). При этом после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca.

Согласно решению Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), возможны следующие схемы использования различных вакцин:

первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);

первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna)

первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)

Интервал между дозами для всех схем — 28 дней. Такие же схемы можно применять для дополнительной и бустерной дозы.

Также группа рекомендовала женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, использовать для второй дозы вакцину, созданную на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами — 28 дней.