Китай отправил на локдаун уже второй город — там выявили три случая коронавируса

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Kyodo News / Contributor

Китайские власти закрыли на локдаун город Ючжоу — там выявили три случая коронавируса при населении 1,2 миллиона человек. Это второй заблокированный город в стране, первый — Сиань (13 миллионов населения).

Об этом сообщает The Guardian.

Жителям Ючжоу приказали не выезжать за его пределы. В разных частях города действуют разные правила: одни позволяют людям входить, но не выходить, другие не позволяют ни того, ни другого. Работу общественного транспорта тоже приостановили, ездить можно только автомобилям экстренных служб. Все магазины, развлекательные заведения и места отдыха закрыты. Только предприятия, «гарантирующие поставку материалов для повседневной жизни», могут работать.

Быстрая и крайняя реакция в Ючжоу вызвала некоторую обеспокоенность в интернете: кто-то ставит под сомнение необходимость заходить так далеко при небольшом количестве случаев коронавируса, кто-то поддерживает такие радикальные меры власти.

Китай в целом придерживается своей стратегии нулевого заражения вирусом в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале. Если в городах фиксируют больных, то сразу вводят жесткий карантин. Кроме того, в отношении чиновников могут применять санкции или уволить за недостаточную, по мнению Коммунистической партии, борьбу с коронавирусом. За сутки 3 января в Китае выявили 175 новых больных коронавирусом — это немного по сравнению с другими странами. Например, в США за те же сутки выявили миллион новых больных.