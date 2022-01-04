Глава Минздрава Виктор Ляшко: Украина вводит бустерную дозу вакцины для людей от 60 лет

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Украина разрешила бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей в возрасте от 60 лет — независимо от того, какой вакциной они прививались. Пенсионеры смогут получить бустерную дозу не раньше чем через шесть месяцев после второй.

Об этом 4 января сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, который и подписал соответствующий приказ.

Бустер нужно получить в период от 6 до 9 месяцев после второй прививки. Предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам — Moderna или Pfizer, независимо от того, каким препаратом прививали человека до этого. Например, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, тодля бустерной дозы рекомендуется Pfizer. Если м-РНК-вакцин нет, то бустерную дозу можно сделать другим препаратом.

На заседании 5 января правительство также рассмотрит вопрос о том, чтобы ввести бустерную дозу для всех остальных категорий.

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Кроме того, Министерство здравоохранения изменило схемы использования различных вакцин для основного курса прививок: вакцину CoronaVac теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Pfizer). Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.

После Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами — 28 дней.