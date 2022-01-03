Tesla за год поставила рекордное количество электромобилей, но Илон Маск планирует увеличить эту цифру в 20 раз

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Американская автомобильная компания Tesla на протяжении 2021 года поставила практически вдвое больше автомобилей, чем в 2020 году — 936 172. Уже через 10 лет гендиректор компании Илон Маск хочет продавать 20 миллионов автомобилей ежегодно.

Об этом сообщает пресс-служба Tesla Inc.

За год компания произвела 24 390 кроссоверов Model S/X и доставила 24 964. Что касается более дешевой модели — 3/Y, то их собрали 906 032 и отправили 911 208. Для сравнения, в 2020 году бренд выпустил всего 509 749 электрокаров.

«Наш подсчет доставок следует рассматривать как несколько консервативный, поскольку мы считаем автомобиль доставленным только в том случае, если он передан клиенту и все документы оформлены правильно. Окончательные цифры могут отличаться на 0,5% и больше», — отметили в компании.

Сейчас Tesla не пересекла отметку в миллион электрокаров, но Илон Маск прогнозирует к концу десятилетия увеличить продажу до 20 миллионов в год. Аналитики называют такой прогноз крайне амбициозным, поскольку крупнейшие мировые автопроизводители, в частности Toyota и Volkswagen, продают по всему миру всего около 10 миллионов единиц в год.

«Маск и компания за последние шесть месяцев справились с проблемой нехватки микросхем лучше любого автопроизводителя в мире, поэтому Tesla занимает четкую позицию в 2022 году с преимуществом на год вперед. Главной опорой Tesla остается Китай, на который, по нашим оценкам, в 2022 году будет приходиться 40% поставок производителя электромобилей», — заявил аналитик Дэн Айвз.

Илон Маск занимает должность генерального директора в Tesla и SpaceX, а также руководит стартапом Neuralink и компанией The Boring Company. Основу его состояния составляют акции Tesla.