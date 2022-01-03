Реформа СБУ и пенсионная. Глава парламента Руслан Стефанчук рассказал о планах Верховной Рады на 2022 год

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Facebook / Ruslan Stefanchuk

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук наметил приоритеты работы парламента на 2022 год: усиление народовластия, реформа Службы безопасности Украины, реформа градостроительства и пенсионная.

Об этом сообщается на сайте партии «Слуга народа».

Стефанчук ожидает в начале следующей сессии рассмотреть законопроект о народовластии. Парламент также параллельно разрабатывает ряд законопроектов о народовластии в разных сферах. В частности, о суде присяжных, о мировых судах, которые будут решать незначительные споры, и о коллективных исках.

Среди приоритетов Рады — завершить реформу градостроительства, законопроекты № 5655 и № 5877 уже прошли первое чтение и в 2022 году должны быть приняты в целом. Они предполагают, в частности, защиту исторических памятников и уголовную ответственность за незаконное строительство.

Что касается реформы СБУ — это обязательство Украины перед международными партнерами. Реформа подразумевает сосредоточение Службы безопасности на контрразведке и усиление борьбы с терроризмом.

В рамках пенсионной реформы должны проголосовать за личный пенсионный счет, дополнительные пенсионные выплаты и возможность наследовать пенсии (второй накопительный уровень пенсионного обеспечения в стране).

Также парламент намерен завершить реформу децентрализации. Для этого нужно внести изменения в Конституцию. В Раде уже создали рабочую группу, которая будет работать над закреплением децентрализации в основном законе. Завершение реформы должно усилить возможности и полномочия для местных властей.

Пресс-служба партии «Слуга народа»

Стефанчук также анонсировал концепцию открытости украинского парламента. Одной из ее составляющих стала внешняя международная открытость: с 1 января 2022 года на сайте парламента Украины появится 181 аутентично переведенный законодательный акт на английский язык. Также на повестке дня — технологическое обновление зала парламента и разработка приложения «Рада» для смартфонов. Глава парламента добавил, что Рада вскоре может вернуться к вопросу введения дистанционного голосования (на случай пандемий или войны). Над этим законопроектом уже работают.