«Ничего об Украине без Украины». Зеленский и Байден провели телефонный разговор

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего об Украине без Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут «решительный ответ», если Россия вторгнется в Украину. Президенты выразили поддержку стартующим 10 января переговорам между США и Россией через Совет НАТО — Россия и через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Байден также подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он поддержал меры, направленные на деэскалацию напряженности на Донбассе, а также «активную дипломатию», направленную на имплементацию Минских договоренностей для поддержки «нормандского формата».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что разговор с Байденом доказывает «особый характер отношений». «Обсудили совместные действия и действия партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим неизменную поддержку», — написал президент в Twitter.