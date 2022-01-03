«Ничего об Украине без Украины». Зеленский и Байден провели телефонный разговор
- Автор:
- Олег Панфилович
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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего об Украине без Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут «решительный ответ», если Россия вторгнется в Украину. Президенты выразили поддержку стартующим 10 января переговорам между США и Россией через Совет НАТО — Россия и через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Байден также подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он поддержал меры, направленные на деэскалацию напряженности на Донбассе, а также «активную дипломатию», направленную на имплементацию Минских договоренностей для поддержки «нормандского формата».
Зеленский, в свою очередь, заявил, что разговор с Байденом доказывает «особый характер отношений». «Обсудили совместные действия и действия партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим неизменную поддержку», — написал президент в Twitter.
- 30 декабря, состоялся разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным: говорили о недопустимости ядерной войны, санкциях и возможности переговоров. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.
- Предыдущий разговор Зеленского и Байдена состоялся 9 декабря. Главы стран обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.
- США и Россия договорились провести переговоры о «гарантиях безопасности» для РФ 10 января — США подчеркивают, что не будут принимать ключевых решений за спинами союзников. 12 января Россия проведет переговоры с НАТО. «Более широкая региональная встреча» с участием Москвы, Вашингтона и ряда европейских стран назначена на 13 января.