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«Укрзалізниця» открыла в Киеве на вокзале бизнес-лаундж. Там есть душ, пеленальный столик и бар

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

«Укрзалізниця» открыла Business&Family Lounge на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Лаундж расположен на первом этаже здания вокзала, у него отдельный вход с Вокзальной площади (слева от центрального входа).

Об этом компания сообщила 31 декабря.

Стоимость часа пребывания в лаундже – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити, Интерсити+ и СВ – 150 гривен.

В распоряжении гостей лаунжа:

В 2022 году «Укрзалізниця» планирует открыть аналогичные лаунджи на вокзалах крупнейших городов Украины.