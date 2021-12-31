«Укрзалізниця» открыла в Киеве на вокзале бизнес-лаундж. Там есть душ, пеленальный столик и бар
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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«Укрзалізниця» открыла Business&Family Lounge на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Лаундж расположен на первом этаже здания вокзала, у него отдельный вход с Вокзальной площади (слева от центрального входа).
Об этом компания сообщила 31 декабря.
Стоимость часа пребывания в лаундже – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити, Интерсити+ и СВ – 150 гривен.
В распоряжении гостей лаунжа:
- коворкинг-зона;
- переговорная;
- детская комната с мягкой игровой поверхностью;
- туалет со пеленальным столиком и детское меню;
- просторная зона отдыха и бар-зона;
- библиотека LibrariUZ;
- душевые комнаты;
- зона чистки обуви.
В 2022 году «Укрзалізниця» планирует открыть аналогичные лаунджи на вокзалах крупнейших городов Украины.
- В декабре 2021 года «Укрзалізниця» запустила «Буковельский экспресс» по маршруту Львов — Ясиня — Львов. Этот поезд станет удобным для тех, кто путешествует из Львова и Ивано-Франковска на курорты Карпат.
- В начале декабря компания впервые разрешила заказывать групповые билеты онлайн и сделала их дешевле. До этого УЗ упростила покупку билетов на региональные поезда.