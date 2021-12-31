«Укрзалізниця» открыла в Киеве на вокзале бизнес-лаундж. Там есть душ, пеленальный столик и бар

Новости

«Укрзалізниця» открыла Business&Family Lounge на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Лаундж расположен на первом этаже здания вокзала, у него отдельный вход с Вокзальной площади (слева от центрального входа).

Об этом компания сообщила 31 декабря.

Стоимость часа пребывания в лаундже – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити, Интерсити+ и СВ – 150 гривен.

В распоряжении гостей лаунжа:

коворкинг-зона;

переговорная;

детская комната с мягкой игровой поверхностью;

туалет со пеленальным столиком и детское меню;

просторная зона отдыха и бар-зона;

библиотека LibrariUZ;

душевые комнаты;

зона чистки обуви.

В 2022 году «Укрзалізниця» планирует открыть аналогичные лаунджи на вокзалах крупнейших городов Украины.